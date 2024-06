Stiri pe aceeasi tema

- Barbat din Campia Turzii surprins la volan, pe autostrada, sub influența alcoolului și cu numere de inmatriculare false, confecționate in regie proprie! Politistii din cadrul Biroului Autostrazi A3 Turda-Borș au

- La data de 29 aprilie, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Moinești au intervenit intr-un caz de conducere sub influența alcoolului in comuna Balcani. Un barbat in varsta de 37 de ani a fost depistat in flagrant delict in timp ce conducea un autoturism. Testarea cu aparatul etilometru a relevat o valoare…

- La data de 27 aprilie a.c., polițiștii Serviciului Rutier Bacau au depistat pe DN2-E85, in afara localitații Cleja, un barbat de 30 ani, in timp ce conducea un autoturism cu viteza de 143 km/h. Totodata, cel in cauza a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul fiind de 0,18 mg/l alcool pur in aerul…

- La data de 24 aprilie a.c., politistii din cadrul Postului de Poliție Oituz au fost prezenți alaturi de elevii Școlii Gimnaziale din localitate, in cadrul programului intitulat ” Școala altfel”. Polițiștii au explicat elevilor despre importanța respectarii regulilor de circulație, a normelor de conviețuire…

- BACAU. 26. — Evadatul C. Raicu, de la Curtea Marțiala din Capitala, care printr’o serie intreaga de peripeții și-a facut apariția la Bacau, a inceput a face diferite victime prin localitate, unde-și gasise un grup de complici și pusese la cale numeroase lovituri. Cele dintai ispravi le-a dat asupra…

- Un adolescent de 17 ani este cercetat penal dupa ce a fost depistat in trafic conducand fara permis, sub influenta alcoolului, un ATV neinmatriculat. Lucratori ai Sectiei 1 Politie Rurala Baneasa au depistat un minor, de 17 ani, care a condus un ATV pe strada Bucurestii Noi, din comuna Rasova, fara…

- La data de 08 martie a.c., polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Moinești au depistat in flagrant delict, un barbat de 62 de ani, in timp ce conducea un autoturism in comuna Berești-Tazlau, aflandu-se sub influenta bauturilor alcoolice. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest…