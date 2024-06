EURO 2024 e în pericol! Germania sub ape » Evacuări din cauza inundațiilor puternice Doua persoane au murit, altele sunt date disparute si mii de oameni au fost nevoiti sa isi evacueze locuintele in sudul Germaniei, dupa ce ploile torentiale au provocat inundatii pe scara larga, generand temeri ca inclusiv campionatul de fotbal Euro 2024, pe care Germania urmeaza sa il gazduiasca peste doua saptamani. E haos in Germania! Dupa ce in ultimele zile a plouat fara incetare in sudul țarii. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol: GSP.ro

- Doua persoane au murit, altele sunt date disparute si mii de oameni au fost nevoiti sa isi evacueze locuintele in sudul Germaniei, dupa ce ploile torentiale au provocat inundatii pe scara larga, generand temeri ca inclusiv campionatul de fotbal Euro 2024, pe care Germania urmeaza sa il gazduiasca peste…

- Un pompier voluntar si-a pierdut viata in Germania in timpul operatiunilor de salvare lansate in urma ploilor puternice si a inundatiilor care afecteaza landul Bavaria, scrie France Presse; un alt pompier este dat disparut. Furtunile si cantitatile mari de apa au provocat inundatii in Bavaria si in…

- Potrivit MAE, au loc evacuari punctuale, iar riscurile meteorologice persista in continuare. De asemenea, exista și unele perturbari ale traficului feroviar și rutier. Pentru gestionarea situației, autoritațile bavareze au mobilizat circa 40.000 de persoane din forțele de intervenție pentru protecția…

