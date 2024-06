Stiri pe aceeasi tema

- Real Madrid a caștigat trofeul Champions League pentru a 15-a oara in istorie, dupa 2-0 cu Borussia Dortmund in finala de pe Wembley. Jucatorii de la Real Madrid vor fi rasplatiți de șefii clubului, dupa ce au triumfat in finala Champions League de la Londra. Succesul spaniolilor din finala Ligii Campionilor…

- Echipa germana Borussia Dortmund este la egalitate cu formatia spaniola Real Madrid, scor 0-0, la finalul primei reprize a meciului de pe Wembley, din ultimul act al Ligii Campionilor.Meciul de pe Wembley a inceput cu un moment de deruta pentru organizatori.

- Suporterii celor doua formații, Real Madrid și Borussia Dortmund, au afișat scenografii spectaculoase inainte de primul fluier al partidei. Apoi, jucatorii „Die Schwarzgelben” și-au salutat fanii deplasați pe Wembley (stadion care gazduiește pentru a opta oara ultimul act de Champions League) intr-un…

- Borussia Dortmund a decis ca la finala Ligii Campionilor cu Real Madrid, programata pe 1 iunie, sa-i invite gratis pe cei 519 angajați ai clubului, de la personalul care face curațenie pana la cei din conducere și toate echipele de la U12 la U19! Șefii „galben-negrilor” vor suporta toate costurile,…

- Muzicianul american Lenny Kravitz, castigator a patru premii Grammy pentru cel mai bun solist rock masculin intre 1999 si 2002, va sustine un concert inaintea fluierului de start al finalei Ligii Campionilor la fotbal, dintre Borussia Dortmund si Real Madrid, pe 1 iunie, pe Wembley, scrie EFE, potrivit…

- Real Madrid nu va mai lasa accesul liber pe „Santiago Bernabeu” pentru a viziona finala Ligii Campionilor cu Dortmund, ca la anterioarele cinci ocazii, in 2014, 2016, 2017, 2018 și 2022. Cine nu se afla printre cei 19.000 de socios blancos norocoși (aleși azi prin tragere la sorți) care vor merge pe…

- Slovenul Slavko Vincic va arbitra finala Ligii Campionilor dintre Borussia Dortmund si Real Madrid, care va avea loc pe stadionul Wembley din Londra, sambata, 1 iunie, de la ora 22.00, potrivit news.ro

- Borussia Dortmund s-a calificat in finala Ligii Campionilor , dupa ce a eliminat-o pe PSG. La finalul partidei retur din Franta, castigata cu 1-0, la fel ca si in tur, antrenorul nemtilor, Edin Terzic (41 de ani) a fost fericit. De remarcat ca anul trecut la fost la un pas de demitere, intrucat Borussia…