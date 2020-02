Stiri pe aceeasi tema

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a fost ironic, duminica, la Calarași, afirmand ca daca vor fi organizate alegeri anticipate, Ludovic Orban nu va mai fi premier și poate spune acest lucru "in scris".

- Marcel Ciolacu a explicat ca, daca Ponta va fi interesat de proiectul politic al PSD de dupa Congres, vor putea avea discutii, insa "nu pentru a rasturna un guvern", ci "pentru un proiect politic care sa uneasca"."Cu domnul Victor Ponta am avut astfel de discutii. Vom vedea ce va hotari…

- Marcel Ciolacu, presedintele interimar al PSD, a declarat la Antena 3 ca premierul Ludovic Orban trebuie sa demisioneze daca judecatorii CCR vor ajunge la concluzia ca Guvernul a generat un conflict juridic de natura constitutionala, prin angajarea raspunderii pe legea bugetului. Ciolacu susține ca…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, susține ca decizia premierului Ludovic Orban de a-și angaja raspunderea pe Legea bugetului este o ”greșeala democratica” și nu exclude depunerea unei moțiuni de cenzura, dar aceasta decizie va fi luata intr-o ședința a Biroului Permanent Național. Ciolacu…

- "In primul rand vorbim de cele doua asumari cu care a venit domnul Orban in Parlament, cea pe legile justitiei si una in domeniul transporturilor. Nu vom face sesizari pe fond. In primul rand vom face o sesizare pe forma, luni vor fi depuse aceste sesizari. Un lucru care mi se pare normal din doua…

- Președintele interimar Marcel Ciolacu i-a raspuns, duminica, lui Ludovic Orban in ceea ce privește pachetul de legi pentru care Guvernul PNL și-a asumat raspunderea, dupa ce premierul a afirmat ca o contestatia la CCR "nu e o acțiune social-democrata, ci lovește din plin familiile cu venituri mai…

- Marcel Ciolacu a anunțat ca PSD nu exclude varianta depunerii unei moțiuni de cenzura pentru demiterea Guvernului PNL pâna la finalul anului, dar nu acest lucru este prioritatea PSD în acest moment. Președintele interimar al PSD a adaugat ca așteapta sa vada pe ce legi își va asuma…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, lanseaza un atac dur la adresa celor de la PNL și arata ca Ludovic Orban a mințit in momentul in care a spus ca fostul Guvern nu a lasat bani de pensii pentru finalul acestui an.Citește și: Liviu Dragnea, prima postare pe Facebook, dupa incarcerare:…