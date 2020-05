Marcel Ciolacu despre guvernarea PNL: Nu are notă de trecere până acum şi mai ales e meschină Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni seara ca guvernarea PNL nu primeste "nota de trecere" si a sustinut ca daca nu se vor dubla alocatiile si nu se vor mari pensiile, este un argument in plus pentru a fi depusa o motiune de cenzura.



"Este un argument in plus ca trebuie depusa o motiune de cenzura. Dar, nu de dragul de a depune motiune de cenzura, cu sanse reale sa treaca si cu un program economic, in primul rand, pe termen scurt, pana la alegeri, lucram la acest lucru. Fiindca nu trebuie sa dai jos un guvern sau sa creezi in tara o criza si mai mare decat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

