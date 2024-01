Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele USR, Catalin Drula, a criticat duminica varianta unei comasari a alegerilor, apreciind ca o astfel de optiune l-ar pune pe premierul Marcel Ciolacu in aceeasi „barca” cu presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, conform Agerpres.

- Liderul USR, Catalin Drula, a declarat duminica, despre comasarea alegerilor europarlamentare cu locale, ca ”este o ticalosie” care il pune pe premierul Ciolacu in ”barca lui Lukasenko” si vor ataca prin orice mijloc legal o astfel de decizie care scoate Romania din randul tarilor civilizate, informeaza…

- Presedintele PSD, premierul Marcel Ciolacu, a declarat ca se discuta mult in ultimul timp despre comasarea alegerilor, dar acest lucru nu este "o problema urgenta a romanilor", informeaza Agerpres."Se discuta foarte mult in ultimul timp despre acest lucru. Dar nu cred ca e o problema urgenta a romanilor.…

- Președintele USR, deputatul Catalin Drula, considera ca “PNL a scos de la naftalina comasarea alegerilor” pentru a distrage atenția romanilor de la problemele nerezolvate de actuala guvernare. “Pentru ca știe ce dezastru a provocat la guvernare, PNL a scos de la naftalina comasarea alegerilor”, susține…

- Liderii PNL au dezbatut, luni, un posibil scenariu pentru 2024 in care președintele Klaus Iohannis poate ajunge președintele Consiliului European, iar Nicolae Ciuca, in calitate de președinte al Senatului, poate deveni pentru cateva luni președinte interimar. La negocierile din Coaliție, PNL a revenit…

- PNL insista in cadrul Coaliției sa se comaseze localele cu primul tur al prezidențialelor. PSD are o condiție foarte importanta. In prima sedinta a liderilor Coaliției din acest an, desfașurata pe o durata de 3 ore, s-a efectuat o analiza a reorganizarii institutiilor publice și a datelor referitoare…

- Premierul și liderul PSD, Marcel Ciolacu, a discutat cu mai mulți colegi de partid despre alegerile prezidențiale din 2024, dar și variantele de comasare.Conform surselor politice participante la discuție exista 2 scenarii de lucru in cadrul coaliției de guvernare. 1. Primul scenariu este…

- Planurile de comasare a alegerilor locale cu primul tur al alegerilor prezidențiale in luna septembrie, propuse de PNL, au generat dezbateri aprinse in cadrul Coaliției de Guvernare. Surse politice indica faptul ca, deși scenariul este in discuție, nu a fost inca agreat de toți membrii coaliției. Propunerea…