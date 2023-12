Stiri pe aceeasi tema

- ​Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, sambata seara, ca Austria si-a flexibilizat pozitia in ceea ce priveste spatiul Schengen si este de acord cu ridicarea granitelor aeriene pentru Romania. ,,Am spart gheața! Austria și-a flexibilizat poziția in ceea ce privește spațiul Schengen și este de acord…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat sambata noapte, pe pagina sa de Facebook, ca Austria și-a schimbat poziția fața de intrarea Romaniei in Schengen. Este adevarat ca pentru inceput ne primește doar parțial, acceptand ridicarea granițelor aeriene. „Am spart gheata! Austria si-a flexibilizat pozitia in…

- Austria și-a flexibilizat poziția in ceea ce privește spațiul Schengen și este de acord cu ridicarea granițelor aeriene pentru Romania, a anunțat premierul Marcel Ciolacu. “Asta inseamna ca romanii nu vor mai sta la cozi interminabile atunci cand zboara in interiorul Uniunii Europene. Am facut eforturi…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, sambata seara, ca Austria "si a flexibilizat pozitia" in ceea ce priveste spatiul Schengen si este de acord cu ridicarea granitelor aeriene pentru Romania. Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, sambata seara, ca Austria "si a flexibilizat pozitia" in ceea ce priveste…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, sambata noapte, ca Austria ”si-a flexibilizat pozitia in ceea ce priveste spatiul Schengen si este de acord cu ridicarea granitelor aeriene pentru Romania”. ”Am spart gheata! Austria si-a flexibilizat pozitia in ceea ce priveste spatiul Schengen si este de acord…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, sambata, ca Austria si-a flexibilizat pozitia in ceea ce priveste spatiul Schengen si este de acord cu ridicarea granitelor aeriene pentru Romania. „Am spart gheața! Austria și-a flexibilizat poziția in ceea ce privește spațiul Schengen și este de acord cu ridicarea…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, sambata seara, ca Austria „si-a flexibilizat pozitia” in ceea ce priveste spatiul Schengen si este de acord cu ridicarea granitelor aeriene pentru Romania. „Am spart gheata! Austria si-a flexibilizat pozitia in ceea ce priveste spatiul Schengen si este de acord cu…

- Premierul Marcel Ciolacu anunța ca Austria și-a flexibilizat poziția cu privire la aderarea Romaniei la Schengen cu privire la granițele aeriene. „Am spart gheața! Austria și-a flexibilizat poziția in ceea ce privește spațiul Schengen și este de acord cu ridicarea granițelor aeriene pentru Romania.Asta…