- Liderul PSD și al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a anunțat miercuri seara, pe Facebook, ca in urma unei discuții cu liderul PNL, premierul Nicolae Ciuca, coaliția de guvernare iși va insuși pragul valoric propus de Ministerul Justiției pentru abuzul in serviciu.„Am luat act de raspunsul Ministerului…

- Presedintele interimar al Senatului si presedintele Camerei Deputatilor, Alina Gorghiu si Marcel Ciolacu, vor efectua, luni, o vizita in Republica Moldova.Alina Gorghiu va participa, la Palatul National "Nicolae Sulac" din Chisinau, la spectacolul-concert "Limba noastra este patria mea" si va avea…

- Nicu Marcu, președintele Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), este audiat, luni, in Senatul Romaniei, in legatura cu falimentul Euroins. Audierea incepe la ora 12. Conducerea ASF se va prezenta in fața senatorilor din Comisia Economica și din Comisia de Buget – Finanțe, care vor lucra in ședința…

- Nicolae Ciuca, Marcel Ciolacu sau Paul Stanescu nu au ratat ocazia sa adreseze urari doamnelor din politica, cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii. Tot aceștia sunt care, dincolo de vorbe, nu au dat unda verde pentru proiectele privind cotele de gen

- Deputatul social-democrat Dumitrița Gliga a publicat, pe pagina sa de Facebook, un text și un set de fotografii care ilustreaza vizita efectuata in județul Mureș joi, 2 martie, de catre președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, prim-ministrul Romaniei, Nicolae Ciuca, și ministrul Apararii Naționale,…

- Nu vom accepta niciodata invadarea unui stat suveran, spune președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, dupa ce a facut o vizita la Baza 57 Aeriana „Mihail Kogalniceanu”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Contrele dintre PNL și PSD de pe platformele de social media continua. Deputatil PSD Radu Cristescu i-a raspuns deputatului Alexandru Muraru de la PNL dupa ce acesta i-a cerut președintelui PSD sa retraga un citat dintr-un discurs publice. Iata ce i-a transmis Radu Cristescu printr-o postare pe Facebook…

- Premierul Nicolae Ciuca, președinte PNL, și liderul Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, președinte PSD, au fost fluierați la Iași, unde s-au dus impreuna, in ziua de 24 ianuarie 2023, pentru a sarbatori Ziua Unirii. Pe un fond sonor de fluieraturi și vociferari, premierul le-a promis locuitorilor Moldovei…