Filmul mazilirii lui Cătălin Cîrstoiu. Detalii din culisele ședinței de 15 ore Retragerea lui Catalin Cirstoiu a fost doar o problema de timp in Coaliție, in condițiile in care primele tensiuni au aparut la inceputul lunii aprilie, insa a fost nevoie de trei saptamani pentru ca PSD și PNL sa-l indeparteze și sa mearga pe variantele Gabriela Firea și Sebastian Burduja.De o ședința de 15 ore au avut nevoie liderii Coaliției pentru a decide ca nu mai continua in cursa pentru Primaria Bucureștiului cu Catalin Cirstoiu. Cu toate ca timp de cinci ore l-au avut langa ei, Nicolae Ciuca și Marcel Ciolacu nu au reușit sa-l induplece pe Cirstoiu sa-și anunțe retragerea. Pana in ultimul… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

