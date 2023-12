Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a avut luni o discutie cu deputatii PNL pe bugetul pe 2024, el afirmand ca banii pentru pensii, atat majorarea cu inflatia, la 1 ianuarie, cat si recalcularea din septembrie, au fost cuprinsi in buget, si urmeaza o decizie pe majorarea salariilor profesorilor. Ministrul a precizat ca va fi anul cu zero cresteri de taxe si impozite. La randul lui, deputatul PNL Florin Roman a declarat ca in urma discutiilor, grupul parlamentar liberal va vota acest buget. ”Bugetul de stat urmeaza sa fie aprobat in parlament pana in 22 decembrie”, mai spune Roman. Ministrul Finanțelor,…