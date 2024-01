Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a spus miercuri, de Ziua Unirii Principatelor Romane, ca acesta este un moment in care oamenii noi din politica trebuie sa aiba capacitatea sa ramana fermi și capacitatea sa faca in continuarea ceea ce trebuie, potrivit News.ro.

- Intr-un mesaj catre romani, premierul Marcel Ciolacu exprima speranța ca, impreuna, țara poate deveni locul ideal pentru copiii noștri. Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu , a transmis un mesaj de Craciun in care indeamna la speranța și mobilizare pentru construirea unei țari ideale pentru viitorul copiilor.…

- Romanii care așteapta eliberarea unui pasaport vor fi anunțati prin SMS cand pot sa il ridice. Romanii care solicita eliberarea unui pasaport simplu electronic vor fi notificati prin SMS, incepand de luni, cand pot sa il ridice, a anuntat Directia Generala de Pasapoarte . Directia Generala de Pasapoarte…

- Speranța de viața in Romania se situeaza sub media europeana. Romanii traiesc in jur de 72,8 ani, in condițiile in care in UE media este de 80 de ani. ”Varsta de pensionare nu va putea crește decat daca crește in mod semnificativ speranța de viața”, dadea asigurari ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu.…

- Iata calculele pentru a ști cați bani ar trebui sa economiseasca viitorii pensionari pentru o pensie de 1.000 de euro. CAT APUCAM SA NE BUCURAM DE PENSIE *varsta de pensionare: 65 de ani-speranța de viața pentru barbați: 70,4 ani-speranța de viața pentru femei: 78,3 aniSursa: Realitatea PLUS DE CAȚI…

- ,,Romanii sunt eroii acestei zile, ca intotdeauna! Ei duc mereu aceasta țara mai departe! La mulți ani, Romania!” , a scris premierul buzoian, Marcel Ciolacu, pe pagina sa de facebook, dupa manifestarile organizate in Capitala. Mesajul oficial al șefului Guvernului, cu ocazia zilei de 1 Decembrie: ,,Este…

- Președintele AUR, George Simion, a anunțat vineri, 17 noiembrie, inscrierea deputatei Ana Predescu și a lui Eduard Balascan, președintele oamenilor de afaceri din Brașov, in filiala județeana Brașov a partidului. DEspre ultimul am scris AICI! „Din ce in ce mai mulți oameni valoroși, capabili, alaturi…

- Poate crește varsta de pensionare in Romania odata cu noua lege a pensiilor? La baza acestei decizii sta un factor important. Ministra Muncii si Solidaritatii Sociale Simona Bucura-Oprescu a vorbit despre creșterea varstei de pensionare, un lucru de care mulți pensionari se tem de altfel. Oficialul…