Maraton de vaccinare împotriva COVID-19 în spitalele militare. În ce perioadă are loc Astazi, 4 mai 2021, a inceput un maraton de vaccinare impotriva COVID-19 in spitalele militare. MApN a pus la dispoziție 56 de centre de vaccinare in mai multe orașe din țara, deschise non-stop, fara programare prealabila. Un maraton de vaccinare impotriva COVID-19 a inceput, marti, 4 mai 2021, ora 08:00, in centre ale Ministerului Apararii din Bucuresti, Brasov, Cluj, Constanta, Craiova, Iasi si Timisoara. Persoanele care doresc sa se vaccineze se pot prezenta fara programare. Maraton de vaccinare impotriva COVID-19 in spitalele militare. In ce perioada are loc Sunt organizare 56 de centre pentru… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

