Stiri pe aceeasi tema

- "De la Baia Mare la Baziaș la Sulina cu barca" - 2.200 kilometri pe rauri Horea Nascu la începutul traseului Baia Mare-Baziaș-Sulina. Foto: https://www.facebook.com/horea.nascu. Profesorul Horea Nascu de la Universitatea de Nord din Baia Mare a pornit într-un…

- Sambata, in jurul orei 15.00, lectorul universitar baimarean Horea Nașcu pornește cu barca pneumatica in calatoria de 2.200 kilometri care are ca punct final Sulina. Acesta va porni de pe raul Sasar din zona podului Decebal. Profesorul intenționeaza sa plece din Maramureș pe un traseu ce vizeaza trei…

- Astazi, la ora 15:00, lectorul universitar baimarean Horea Nașcu pleaca in expediția de 2.200 km, pornind cu barca pneumatica de pe raul Sasar( plecarea de la pod Decebal), cu punct final, la Sulina. Ii dorim mult succes! In calatoria lui, acesta intenționeaza sa plece din Maramureș pe un traseu ce…

- In clasamentul pe medalii la Jocurile Olimpice de la Tokyo, dupa probele disputate sambata, pe primul loc se afla China cu 4 medalii, trei de aur si una de bronz, informeaza AFP. Pe locurile urmatoare in ierarhia pe medalii se afla Japonia cu 2 medalii (aur, argint), Coreea de Sud cu 3…

- Un maramureșean temerar se incumeta a parcurge 2.200 km cu barca, din Baia Mare și pana la kilometrul 0 al Dunarii, Sulina (județul Tulcea). Acesta intenționeaza sa plece din Maramureș pe un traseu ce vizeaza trei țari: Romania, Ungaria și Serbia. Vor fi traversate cinci rauri și anume Sasar, Lapuș,…

- Incepand de joi, 10 iunie 2021, pana duminica, 13 iunie 2021, inclusiv, in aer liber, in fața intrarii principale in Castelul Karolyi va avea loc o expoziție de cactuși, organizata de Asociația Colecționarilor de cactuși AZTEKIUM, din Satu Mare. Vor fi prezenți 17 expozanți din județele Cluj, Satu…

- Teatrul Szigligeti din Oradea a invitat patru trupe de teatru din trei tari, Romania, Ungaria si Serbia, in Festivalul international "HolnapUtan" ("Poimaine"), ce va avea loc, in perioada 3-6 iunie, conform agerpres. "Festivalul international din acest an, ajuns la IX-a editie, isi propune sa prezinte…

- Ionuț Zinca, sportiv legitimat la CS Unirea Alba Iulia, a caștigat Cupa Romaniei la orientare, organizata intre 28 și 30 mai 2021, la Baia Sprie, județul Maramureș, in vreme ce Tamas Bogya, celalalt reprezentant al nostru, s-a clasat pe a 3-a treapta a podiumului. Cupa Romaniei s-a desfașurat cu doua…