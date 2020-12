Stiri pe aceeasi tema

- Alin Alexuc-Ciurariu, campion european la greco-romane (cat. 130 kg), a fost ales cel mai bun luptator roman al anului 2020, in urma votului Biroului Federal al Federatiei Romane de Lupte (FRL), a anuntat, miercuri, forul national pe pagina sa de Facebook. Alexuc a obtinut aurul in februarie,…

- Adrian Nastase, fostul premier al Romaniei, condamnat de doua ori pentru coruptie, este ridicat in slavi intr-o postare a emisiunii "Drag de Romania mea!", realizata de Fuego si difuzata pe mai multe canale TVR, informeaza G4media.Pe pagina de Facebook a emisiunii "Drag de Romania mea!", realizata de…

- Trendul joburilor cu beneficii, care mai de care mai atragatoare din Romania, incepe sa-si faca loc in randul tinerilor care se angajeaza prima data sau care isi schimba locul de munca. Cu toate acestea, cateodata, este mai bine sa calculezi si sa vezi cum este mai avantajos pentru tine sa…

- Cardurile de credit co-branded sunt, dupa cum le spune si numele, carduri create din asocierea a doua companii, in general o banca si o companie, fie aeriana, fie din industria energiei sau chiar IT sau retail. Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Banii tai, cat de utile sunt cardurile…

- Armenia a raportat sambata moartea a peste 2.300 de militari ai armatei sale in conflictul pentru controlul asupra enclavei Nagorno-Karabah, care s-a incheiat cu un acord de pace ce consacra o victorie a fortelor azere, relateaza AFP potrivit Agerpres. "La ora actuala, trupurile neinsufletite a 2.317…

- Alexandru Rafila spera sa il convinga pe Daniel Ghița, colegul sau de partid, candidat la alegerile parlamentare, ca masca de protecție este necesara și trebuie purtata. Fostul luptator K1 scrie pe Facebook ca masca este „botnița”.