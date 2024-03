Cei doi barbati, tata si fiu, care au fost filmati in timp ce injura politisti in sediul Politiei Gorj au fost arestati preventiv. Mandatele emise pe numele lor sunt valabile 30 de zile, cei doi aflandu-se in arestul Inspectoratului de Politie Judetean Gorj, potrivit news.ro. Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Targu-Jiu a formulat propunere de arestare preventiva pe numele celor doi barbati care i-au agresat fizic si verbal politistii care au intervenit in urma unui apel la 112. Duminica, cei doi au fost prezentati instantei de judecata, pe numele lor fiind emise…