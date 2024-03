Bărbat bătut într-un autobuz la Târgu Jiu Un barbat a fost batut de doi tineri intr-un autobuz, la Targu Jiu. Polițiștii au fost sesizați ieri prin apel 112, de un barbat, de 56 de ani, din Targu Jiu, despre agresiune. In timp ce se afla intr-un mijloc de transport in comun, in urma unui conflict spontan, barbatul a fost agresat fizic și amenințat de doi barbați pe care nu ii cunoaște. In urma sesizarii, polițiștii au intocmit dosar de cercetare penala pentru: lovire sau alte violențe, amenințare, tulburarea ordinii și liniștii publice. Polițiștii au depistat doi barbați, de 20 și 25 de ani, ambii din Targu Jiu. Fața de cei doi a fost… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi barbati, tata si fiu, care au fost filmati in timp ce injura politisti in sediul Politiei Gorj au fost arestati preventiv. Mandatele emise pe numele lor sunt valabile 30 de zile, cei doi aflandu-se in arestul Inspectoratului de Politie Judetean Gorj, potrivit news.ro. Procurorul de caz din cadrul…

- Doi tineri din Bulgaria au fost retinuti de politistii din Valcea dupa ce ar fi agresat intr-o benzinarie de pe Valea Oltului, la Calimanesti, un barbat din Brezoi, au informat, vineri, reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea. „La data de 29 februarie a.c., politistii din Calimanesti…

- La data de 23.02.2024, incepand cu ora 17:30, polițiștii de ordine publica și cei de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Lugoj, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Lugoj, au pus in executare 2 mandate de percheziție domiciliara in localitatea…

- La data de 23.02.2024, incepand cu ora 17:30, polițiștii de ordine publica și cei de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Lugoj, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Lugoj, au pus in executare 2 mandate de percheziție domiciliara in localitatea…

- Eveniment Doi barbați din Bujoru, cercetați pentru furt calificat, au fost reținuți de polițiști februarie 20, 2024 14:34 Polițiștii din cadrul Secției 12 Poliție Rurala Zimnicea au dispus reținerea a doi barbați din comuna Bujoru, județul Teleorman, cercetați in cadrul unui dosar penal intocmit…

- Polițiștii clujeni au deschis astazi un dosar penal pentru doi barbați care au batut un cal pe raza localitații Dezmir. „La data de 12 februarie a.c., in jurul orei 11.40, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Apahida au fost sesizați cu privire la faptul ca pe o strada din localitatea Dezmir, doi barbați…

- Un barbat, de 36 de ani, din Craiova, a fost reținut pentru savarșirea infracțiunilor de lovirea sau alte violențe și amenințare. Polițiști din cadrul Secției 4 Craiova l-au reținut, ieri, pentru 24 de ore, pe barbat. Pe 27 ianuarie, in jurul orei 10.00, polițiștii au fost sesizați despre agresiune…

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Targu Jiu, au efectuat 5 percheziții domiciliare, in municipiul Targu Jiu, intr-o cauza penala privind savarșirea infracțiunilor de proxenetism și nerespectarea regimului armelor…