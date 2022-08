Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un interviu acordat doar cu cateva saptamani inainte de a fi injunghiat si grav ranit de un atacator in statul New York, scriitorul Salman Rushdie a declarat ca in prezent duce o viata ”relativ normala”, dupa ce a fost nevoit sa se ascunda ani intregi din cauza amenintarilor cu moartea, informeaza…

- In 1989, ayatollahul Ruhollah Khomeini, regretatul lider iranian, a emis o fatwa impotriva lui Rushdie dupa publicarea versurilor satanice. Ziarele iraniene l-au laudat pe atacatorul „curajos și cu respect” al lui Sir Salman Rushdie pentru ca a incercat sa execute edictul religios de a ucide autorul…

- Salman Rushdie, romancierul de origine indiana care s-a ascuns ani de zile dupa ce Iranul i-a indemnat pe musulmani sa il ucida din cauza scrierilor sale, a fost injunghiat in gat pe scena unei conferințe in statul New York vineri și a fost transportat la spital, a anunțat poliția. Salman Rushdie, romancierul…

- Scriitorul Salman Rushdie, care s-a nascut in India si care si-a petrecut mai multi ani ascunzandu-se dupa ce Iranul le-a cerut musulmanilor sa il ucida din cauza scrierilor sale, a fost operat dupa ce a fost injunghiat, fiind conectat la un ventilator, si cel mai probabil isi va pierde un ochi, potrivit…

- Politia din Delhi l-a retinut luni pe jurnalistul musulman Mohammed Zubair pentru presupuse insulte la adresa credintelor religioase printr-un mesaj pe Twitter din 2018, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Liderul incarcerat al opoziției ruse Aleksei Navalnii, 45 de ani, a transmis marți, pe conturile sale de socializare, ca a fost pus sub acuzare intr-un nou dosar penal și risca inca 15 ani de inchisoare daca va fi gasit vinovat, relateaza BBC și Reuters.Potrivit lui Navalnii, in noul dosar, autoritațile…