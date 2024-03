Stiri pe aceeasi tema

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului din Galați a decis sa ii ia copii femeii de 38 de ani, cunoscuta cu probleme psihice, care și-a abandonat o zi in spital fiul de 9 ani

- Zeci de copii din județ ai caror parinți sunt plecați la munca in strainatate au nevoie de consiliere psihologica, pentru a trece mai ușor peste aceasta trauma. Unii dintre ei beneficiaza de consiliere psihologica din parteaechipelor mobile din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si ...

- Maxim Moroșan, membru al consiliului municipal Balți din partea PSRM este indignat de decizia colegilor din CM de a nu crea o comisie care sa porneasca o ancheta pe marginea incalcarea normelor juridice și tehnice la instalarea parcului de distracții din centrul municipiului Balți. Pe canalul sau de…

- Zeci de copii fara posibilitați din județul Suceava, copii luați in grija statului, copii orfani, copii cu parinți plecați in strainatate, copii cu dizabilitați, au fost ajutați de cateva ONG-uri, in parteneriat cu Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Suceava, cu ...

- Serviciile sociale oferite persoanelor cu dizabilitați din sistemul de protecție sociala vor fi imbunatațite, prin asigurarea dotarilor și materialelor de lucru necesare la standarde europene! Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Dambovița a semnat contractul de finanțare pentru…

- Șase adulți și doi copii au fost gasiți de autoritați in padurea Codrișor, la periferia municipiului Bistrița, in adaposturi improvizate din cartoane, lemne și folii din plastic. Oamenii au fost evacuați, iar cei doi copii au fost duși la UPU Bistrița, pentru ingrijiri medicale, a anunțat Poliția Locala…

- In urma cum aproximativ 2 luni, o femeie de 25 de ani a nascut in cadrul Spitalului Județean din Baia Mare trei copii. Doi baieți și o fata, abandonandu-i imediat dupa naștere in maternitatea in care le-a dat viața. Copii sunt acum in ingrijirea a doua asistente maternale, mama și fiica, care ii cresc…

- Targ de obiecte hand-made create de copii institutionalizatiO serie de obiecte decorative, create de copii institutionalizati din centrele DGASPC Cluj, vor putea sa fie achizitionate de catre doritori, in cadrul unui targ dedicat sarbatorilor de iarna ce va fi organizat luni, 11 decembrie, in incinta…