Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Studenților Basarabeni din Mureș va reprezenta Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade" din Targu Mureș la Targul Universitaților din Romania, ce se va desfașura intre 4 și 7 iulie 2024 in mai multe orașe din Republica Moldova: Chișinau, Ungheni,…

- Absolvenții de liceu au intrat in ultima saptamana in care mai pot recapitula materia pentru bacalaureat. Insa nu numai ei traiesc emoții mari, ci și parinții, dar și profesorii carora Ministerul Educației le-a dedicat chiar un ghid cu recomandari.

- Ministerul Educației și Cercetarii al Republicii și Fondul ONU pentru Populație (UNFPA) au transferat cinci microbuze catre Centrele de tineret din Balți, Cahul, Ungheni, Criuleni și Falești. Acestea vor oferi servicii mobile pentru mii de tineri din comunitatea locala și tinerii refugiați din Balți,…

- Evaluare Naționala și Bacalaureat 2024, la nivelul județului Alba: Au fost fixate detaliile organizatorice pentru cei peste 5,300 de copii care urmeaza sa susțina examenele Evaluare Naționala și Bacalaureat 2024, la nivelul județului Alba: Au fost fixate detaliile organizatorice pentru cei peste 5,300…

- In perioada 8-20 iunie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) va oferi elevilor o serie de meditații și consultații gratuite pentru probele de limba romana și limba engleza de la Bacalaureat. Organizate in cadrul proiectului FDI „Acces spre succes in educația universitara – AccED” (CNFIS-FDI-2024-F-0511),…

- Vladimir Ionescu (www.b1tv.ro) Cetațenii romani au șansa de a construi visul european la ei acasa, a declarat Nicolae Ciuca, lider PNL și președinte al Senatului, joi, in mesajul transmis de Ziua Europei. Nicolae Ciuca, mesaj de Ziua Europei Liderul PNL spune ca, in țara noastra, „Europa este acasa…

- Premianții Olimpiadei Republicane la Istoria romanilor și universala au fost anunțați in cadrul evenimentului de finalizare a competiției. Cei 40 de elevi premiați sunt discipoli ai unor instituții de invațamant din raioanele/municipiile: Balți, Caușeni, Chișinau, Criuleni, Dondușeni, Edineț, Falești,…