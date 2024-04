Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat care urma sa devina tata acuza cadrele medicale ca indiferența lor i-a ucis soția. Ovidiu Prutean, soțul Mariei, femeia care a murit impreuna cu bebelușul sau, la 24 de ore dupa s-a internat la Maternitatea din Bacau, a facut dezvaluiri despre ultimele clipe din viața femeii.

- Conform informațiilor existente, femeia s-a prezentat la spital cu dureri abdominale puternice, febra, frisoane și dureri de cap. Deși au constat ca sarcina s-a oprit din evoluție, medicii nu au luat masuri imediate, gravida fiind lasata sa agonizeze, spun rudele femeii.Cand au decis in cele din urma…

- Oana Roman face declarații exclusive pentru Spynews.ro, dupa ce mama ei a murit. Din pacate, Mioara Roman s-a stins noaptea trecuta, dupa o lupta cu problemele de sanatate, la varsta de 84 de ani. Fiica ei e distrusa de durere și abia și-a gasit cuvintele sa vorbeasca.

- Un tren in care se aflau 30 de calatori a lovit, vineri dupa-amiaza, o masina, in comuna Dofteana, judetul Bacau. Doua persoane din autoturism au fost incarcerate, fiind scoase in stare de inconstienta. Medicii nu au reusit sa le salveze, transmite News.ro.