Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu o zi, o femeie insarcinata a avut un sfarșit tragic la Maternitatea din Bacau. S-a stins din viața la 24 de ore dupa ce a ajuns acolo, iar acum soțul ei ii acuza pe medici de malpraxis. Mama femeii a facut declarații revoltatoare despre cum i-a spus fiica ei ca s-ar fi comportat medicii cu…

- O femeie in varsta de 38 de ani, insarcinata in luna a patra, a murit la Spitalul Județean Bacau, unde a ajuns dupa ce a acuzat dureri puternice. Incidentul a starnit controverse, familia acuzand medicii ca au subestimat gravitatea starii de sanatate a femeii și au suspectat-o de o afecțiune psihica.…

- O femeie insarcinata a murit la Maternitatea din Bacau, dupa doar 24 de ore de la internare. Dupa tragedie, familia ei a venit cu acuzații grave la adresa medicilor, despre care spune ca sunt vinovați de malpraxis. Iata ce s-a intamplat!

- Conform informațiilor existente, femeia s-a prezentat la spital cu dureri abdominale puternice, febra, frisoane și dureri de cap. Deși au constat ca sarcina s-a oprit din evoluție, medicii nu au luat masuri imediate, gravida fiind lasata sa agonizeze, spun rudele femeii.Cand au decis in cele din urma…

- Caz cutremurator la spitalul Județean Bacau, dupa ce o femeie insarcinata in patru luni a murit la nici 24 de ore de la internare. Sarcina se oprise din evoluție și avea dureri puternice. Familia acuza ca intervenția chirurgicala s-a facut prea tarziu. Sunt mai multe anchete in curs care vor clarifica…

- Ies la iveala detalii șocante in cazul barbatului de 41 de ani din Targoviste, injunghiat mortal in noaptea de sambata spre duminica, la un hotel din zona montana Padina, in județul Dambovița. El ar fi fost injunghiat de fiii vrajitoarei Sidonia. Medicii legiști au dezvaluit care a fost cauza morții…

- Un tren in care se aflau 30 de calatori a lovit, vineri dupa-amiaza, o masina, in comuna Dofteana, judetul Bacau. Doua persoane din autoturism au fost incarcerate, fiind scoase in stare de inconstienta. Medicii nu au reusit sa le salveze, transmite News.ro.

- Un baiețel de numai 4 ani a murit, in aceasta dimineața, din cauza gripei, la Spitalul „Sf. Ierarh Dr. Luca” Onești, potrivit unupetrotus.ro. Copilul era din comuna Targu Trotuș, satul Tuta. Baiețelul ajunsese la spital in stare foarte grava, cu febra mare și convulsii. Medicii au incercat sa il resusciteze,…