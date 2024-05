Stiri pe aceeasi tema

- Madalina Cojocari a disparut in urma cu mai mult timp și de atunci a inceput o adevarata ancheta in familia ei. La aproape doi ani de la dispariția ei, mama fetei a pledat vinovata și și-a recunoscut faptele. Bunica ei a facut acuzații foarte dure despre ceea ce s-ar fi intamplat inainte ca ea sa plece…

- La 03 aprilie 2024, Judecatoria Chișinau, sediul Buiucani a pronunțat sentința in cauza penala deferita justiției de catre Procuratura Anticorupție, ce vizeaza acțiunile unui judecator, invinuit de savirșirea infracțiunii de pronunțare cu buna-știința a unei hotariri contrare legii, care face parte…

- Dupa luni de zile de proces, mama Ronei Hartner a primit custodia nepoatei sale. Rita locuiește acum in Franța, alaturi de rudele din partea mamaei sale, acolo unde a decis sa iși continue studiile.Pana la aceasta decizie, insa, fata a trecut printr-un adevarat calvar, dupa ce propriul tata a amenințat-o…

- Un al optulea suspect in ancheta privind atentatul comis vineri seara intr-o sala de concerte de la periferia Moscovei a fost plasat marti in arest preventiv de un tribunal din capitala rusa, a anuntat serviciul sau de presa pe Telegram, transmit AFP si Reuters.

- Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Tulcea au actionat in acest sfarsit de saptamana in cadrul unor actiuni cu privire la braconajul piscicol, sesizandu se din oficiu in cazul a doi barbati care desfasurau activitati ilegale privind pescuitul. Sambata, 16 martie 2024, in jurul…

- Vlad Pascu, soferul drogat care, anul trecut, a accidentat mortal doi tineri in localitatea 2 Mai, a recunoscut joi, in fata instantei, faptele de care este acuzat de catre procurori, avand astfel posibilitatea de a beneficia de reducerea pedepsei. Pascu nu a fost adus in sala de judecata, el participand…

- Supraveghetoarea armelor de pe platoul de filmare pentru pelicula Rust a fost gasita vinovata de omor involuntar. In urma incidentului directorul de film a murit. Actorul Alec Baldwin este judecat intr-un proces separat.