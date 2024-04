Stiri pe aceeasi tema

- Cei trei barbati inculpati in cazul omorului care a avut loc in luna februarie la un hotel din zona montana Padina a judetului Dambovita raman in arest, dupa ce, luni, Tribunalul Dambovita a decis prelungirea cu inca 30 de zile a masurii arestului preventiv, potrivit agerpres.ro. “Solutia pe scurt:…

- Apare un nou candidat in cursa pentru Primaria Capitalei, la alegerile din iunie. Analistul politic Cozmin Gușa a facut precizari de ultima ora cu privire la decizia pe care a luat-o in legatura cu candidatura sa. Gusa: Am acceptat sa candidez la Primaria Generala Și anume a anunțat ca a acceptat propunerea…

- Cei trei barbati inculpati in cazul crimei petrecute la hotelul din Padina, luna trecuta, au ramas in arest, dupa ce Tribunalul Dambovita a decis prelungirea cu inca 30 de zile a masurii arestului preventiv. Doi dintre inculpati solicitasera inlocuirea masurii arestului preventiv cu arestul al domiciliu,…

- Cei trei frați, membri ai clanului Fabian, acuați de uciderea lui Sorin Anghel, in hotelul Belmont din Padina (Dambovița), raman in arestul. IPJ. Decizia a fost data de Tribunalul Dambovița.

- Faptele au avut loc in perioada martie-aprilie a anului 2020, in timpul pandemiei, cand a fost criza de alcool sanitar. Pentru a profita de situație și a-și face și o afacere profitabila, indivizii au preparat un amestec de alcool metilic, apa si vopsea de oua, pe care l-au vandut en-gros ca alcool…

- Liga profesionista (LPF) a decis sa-l suspende pe observatorul Ion Craiu, cercetat de poliție pentru mai multe infracțiuni. Ion Craiu (55 de ani), fost campion al Romaniei cu Steaua, in prezent observator LPF, este cercetat de poliție intr-un dosar complex. ...

- Cei trei frați din clanul Fabian acuzați de crima de la hotelul de lux din Padina ajung din nou in fața procurorilor. Ei au depus o plangere pentru tentativa de omor și spun ca victima este cea care a pornit scandalul cand i-a atacat cu un ciob.

- Rasturnare de situație in cazul cazul omorului de la hotelul de lux din zona Padina! Cei trei frați acuzați de injunghierea barbatului din Targoviște in timpul unei petreceri au depus plangere impotriva victimei pe care au omorat-o cu mai multe lovituri de maceta. Aceștia susțin ca ei sunt victimele,…