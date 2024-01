Stiri pe aceeasi tema

- Comunitatea medicala din Romania este in doliu dupa pierderea doctorului Horia Cioflan, medic primar obstetrica-ginecologie, doctor in științe medicale, cu competențe in chirurgie robotica, chirurgie oncologica ginecologica, chirurgie laparoscopica și histeroscopica la un cunoscut spital din București.Originar…

- Horia Emil Cioflan, unul dintre cei mai buni medici in Obstetrica-ginecologie din Europa, supranumit medicul cu „maini de aur“, a murit la doar 57 de ani. Mama sa, de profesie tot medic, a decedat in ziua inmormantarii acestuia.

- Dupa o lupta crancena cu o boala nemiloasa, omul de afaceri Marius Mihai Oceanu a murit. Era absolvent al Colegiului Național “Unirea” Focșani, ulterior a terminat studiile la Universitatea din București. Inmormantarea urmeaza sa aiba loc in zilele urmatoare, urmand ca familia sa anunțe data exacta.…

- Un barbat din judetul Gorj a fost atacat de un urs, duminica dimineata, in timp ce participa la o partida de vanatoare. A suferit mai multe plagi la maini si la coapse, precum si o fractura la antebrat si a fost dus la Spitalul din Targu Jiu, medicii de la aceasta unitate solicitand transferul la un…