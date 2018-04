Stiri pe aceeasi tema

- Inca un turist din cei trei disparuți in Fagaraș a fost reperat din elicopter marți seara. Cu puțin timp in urma, elicopterul il localizase pe primul turist din grupul celor trei, disparuți in munți de cateva zile. Tinand cont ca zona in care au fost gasiti cei doi turisti, cel mai probabil decedati,…

- Un fost politist, condamnat cu suspendare intr-un dosar de trafic de tigari la vama Naidas, a fost retinut sambata seara in urma unui scandal petrecut intr-un bar din Brasov. Barbatul de 39 de ani este acuzat de ultraj, dupa ce politistii au declarat ca acesta i-ar fi injurat si amenintat.…

- Dosar penal "in rem" dupa prabusirea pasarelei din Gara de Vest Ploiesti Trafic feroviar blocat pe magistrala Bucuresti - Brasov, dupa ce o pasarela metalica din Gara de Vest Ploiesti s-a prabusit peste calea ferata, februarie 2018. Foto: Simona Uta. Politia a deschis dosar penal in rem privind incidentul…

- Situata la confluenta granitelor a trei judete, Prahova, Brasov si Dambovita, cabana Malaiesti este cel mai vechi adapost din muntii Bucegi. A fost construita la sfarsitul secolului al XIX-lea, mai exact in anul 1882, cu o prima destinatie administrativa, nu turistica, Malaiestiul a fost mai intai pichet…

- Meteorologii avertizeaza ca se mentine riscul mare, de gradul patru, de producere de avalanse in muntii Bucegi si Fagaras, la peste 1.800 de metri altitudine, fiind vizata si zona turistica Balea Lac, unde stratul de zapada masoara 175 de centimetri. La altitudini mai mici de 1.800 de…

- In masivele Bucegi si Fagaras, aflate sub cod galben, la altitudini de peste 1.800 de metri, riscul de producere a avalanselor este mare, de gradul 4 din 5. Este vizata si zona turistica Balea Lac, unde stratul de zapada depaseste un metru si jumatate, potrivit Centrului Meteorologic Regional Transilvania-Sud.…

- Sebastian Gorka, fost „asistent adjunct” al președintelui american Donald Trump, are un mandat de arestare emis pe numele sau de polițiștii din Ungaria inca din anul 2016. In acest moment, Gorka este in continuare cautat de poliție.

- Un numar de 1.160 de consumatori din localitati aflate in zona Cincu - Fagaras sunt in continuare fara energie electrica, comparativ cu 7.000 cati erau seara trecuta, a declarat vineri, pentru AGERPRES, prefectul judetului Brasov, Marian Rasaliu. "Intre consumatorii care nu primesc vineri…