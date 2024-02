Stiri pe aceeasi tema

- Un salvamontist aflat in timpul liber a murit, vineri, intr-o avalansa produsa in zona Balea Lac, in Muntii Fagaras. „Victima a fost adusa la Balea Cascada si urmeaza sa fie predata IML-ului. Victima era in varsta de 33 ani, angajat in SPJ Salvamont Sibiu”, a anuntat directorul Salvamont Sibiu, Dan…

- Iubea muntele, adora sporturile extreme si sfida mereu moartea schiind in locuri salbatice. Vineri, muntele l-a chemat din nou, dar de data aceasta i-a cerut socoteala pentru curaj si pentru provocari. Articolul Cine este salvamontistul care a murit in avalansa de la Balea Lac. Paul mai fusese prins…

- Tanarul care și-a pierdut viața vineri seara la Balea Lac, in timpul unei avalanșe, era angajat al Salvamont Sibiu. Paul Popescu era un impatimit al sporturilor de iarna și totodata unul dintre cei mai buni freerideri din Romania. Iubea muntele. Era viața

- Un salvamontist aflat in timpul liber a decedat, vineri, intr-o avalansa produsa in zona Balea Lac, in Muntii Fagaras, a anuntat directorul Salvamont Sibiu, Dan Popescu. „Victima a fost adusa la Balea Cascada si urmeaza sa fie predata IML-ului. Victima era in varsta de 33 ani, angajat in SPJ Salvamont…

- O persoana a murit la Balea Lac in urma unei avalanșe. Informația a fost confirmata de șeful Salvamont Sibiu. Acesta a fost chiar un angajat al instituției, dar se afla in timpul liber, nu in patrulare. Salvamontiștii vor incerca predarea acestuia la Balea cascada, relateaza turnulsfatului.ro „Salvamont…

- Un salvamontist și-a pierdut viața, prins intr-o avalanșa produsa la Balea Lac. Se afla in timpul sau liber Un barbat și-a pierdut viața, vineri dupa-amiaza, in urma unei avalanșe produse in zona Balea Lac. Acesta era angajat la Salvamont Sibiu. ISU și Salvamont Sibiu au fost anunțate despre producerea…

- O avalanșa de mari dimensiuni a avut loc la Balea Lac in urma ultimelor ninsori, potrivit Salvamont Sibiu .Din fericire nu au existat victime.Potrivit salvamontiștilor zapada a ajuns pana in zona de chioșcuri și a ingropat corturile a doi turiști. In acel moment, aceștia se aflau in cabana, la un ceai.…

- Riscul de avalansa a atins nivelul 3 din 5 la altitudini de peste 1.800 de metri in masivul Fagaras, a anuntat duminica Serviciul Public Judetean Salvamont Sibiu.Serviciul Public Judetean Salvamont Sibiu precizeaza ca a luat decizia de inchide traseele aflate peste 1.800 m altitudine."Siguranta voastra…