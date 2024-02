Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul care și-a pierdut viața vineri seara la Balea Lac, in timpul unei avalanșe, era angajat al Salvamont Sibiu. Paul Popescu era un impatimit al sporturilor de iarna și totodata unul dintre cei mai buni freerideri din Romania. Iubea muntele. Era viața

- In cursul zilei de vineri, 16 februarie 2024, in urma avertismentului transmis de autoritați cu privire la o avalanșa de mari dimensiuni in zona Balea Lac, o persoana și-a pierdut viața. Iata cine a fost Paul Poescu, salvamontistul care și-a pierdut viața in avalansa de la Balea Lac. Barbatul iubea…

- O avalanșa de mari dimensiuni s-a produs, joi, la Balea Lac. Doua corturi au fost ingropate in zapada, scrie News.ro. Norocul a facut ca turiștii sa fie in cabana in acel moment. In Munții Fagaraș, riscul producerii de avalanșe este 4 din 5, avertizeaza salvamontiștii.

- Meteorologii de la Centrul Meteorologic Transilvania Sud avertizeaza ca este risc insemnat, de gradul trei pe o scara de la unu la cinci, de producere de avalanse in Muntii Rodnei, la peste 1.800 de metri altitudine, potrivit Buletinului nivometeorologic emis marti. "Stratul de zapada este prezent…