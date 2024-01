Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 44 de ani a murit dupa ce a fost surprins de o avalanșa in Munții Țarcu. El era intr-o expeditie montana pe... The post Trei cetateni olandezi surprinsi de avalanșa in Muntii Tarcu. Unul dintre ei a murit appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Cetațean olandez, gasit fara viața in Munții Țarcu. Ar fi fost surprins de o avalanșa. Astazi, in jurul orei 12.00, polițiști de la Poliția Municipiului Caransebeș au fost sesizați despre faptul ca la Centrul de Primiri Urgențe al spitalului municipal a fost adusa o persoana decedata...

- Un barbat de 44 de ani a murit sub zapada, fiind surprins de o avalansa in Muntii Tarcu. Acesta se afla intr-o expeditie montana pe Varful Caleanu, alaturi de doi amici. Toti trei sunt cetateni olandezi, transmite News.ro. ”Astazi, in jurul orei 12.00, politisti de la Politia Municipiului Caransebes…

- Un barbat de 44 de ani a murit sub zapada, fiind surprins de o avalansa in Muntii Tarcu. Acesta se afla intr-o expeditie montana pe Varful Caleanu, alaturi de doi amici, toti trei fiind cetateni olandezi.

- Vacanța fatala pentru un grup de turiști din Olanda, care au venit sa schieze in Romania. Un barbat a murit strivit de o avalanșa in Munții Țarcu. Poliția a fost alertata prin 112.Urmeaza ca medicii legiști sa elucideze cauza exacta a morții Astazi, la ora 12.00, polițiști de la Poliția Municipiului…

- Potrivit politistilor, barbatul se afla intr-o expeditie pe munte cand a fost surprins de o avalansa. ”Din primele verificari s-a stabilit ca luni, in timp ce se aflau intr-o expeditie montana pe Varful Caleanu din Muntii Tarcu, 3 cetateni olandezi ar fi fost surprinsi de o avalansa, unul dintre ei,…

- Trei cetațeni olandezi au fost surprinși luni de o avalanșa, in timp ce se aflau intr-o expediție montana pe Varful Caleanu din Munții Țarcu. Unul dintre ei, in varsta de 44 de ani, a fost gasit decedat sub zapada și transportat la spital cu elicopterul. Polițiști de la Poliția Municipiului Caransebeș…

- CARAȘ-SEVERIN – Trupul neinsuflețit al unui barbat care ar fi fost surprins de avalanșa a fost adus astazi, 29 ianuarie, la Centrul de Primiri Urgențe al Spitalului Municipal Caransebeș, cazul fiind raportat Poliției municipiului in jurul pranzului. Potrivit Poliției județului, evenimentul a fost sesizat…