- Un salvamontist aflat in timpul liber a decedat, vineri, intr-o avalansa produsa in zona Balea Lac, in Muntii Fagaras, a anuntat directorul Salvamont Sibiu, Dan Popescu. „Victima a fost adusa la Balea Cascada si urmeaza sa fie predata IML-ului. Victima era in varsta de 33 ani, angajat in SPJ Salvamont…

- In cursul zilei de vineri, 16 februarie 2024, in urma avertismentului transmis de autoritați cu privire la o avalanșa de mari dimensiuni in zona Balea Lac, o persoana și-a pierdut viața. Iata cine a fost Paul Poescu, salvamontistul care și-a pierdut viața in avalansa de la Balea Lac. Barbatul iubea…

- Un membru al Serviciului Public Județean Salvamont Sibiu a murit intr-o avalanșa in zona Balea Lac, in Munții Fagaraș. Directorul Salvamont Sibiu, Dan Popescu, a confirmat tragicul incident, subliniind ca victima, aflandu-se in timpul liber, nu a putut fi salvata in ciuda eforturilor depuse. Citește…

- Un salvamontist și-a pierdut viața, prins intr-o avalanșa produsa la Balea Lac. Se afla in timpul sau liber Un barbat și-a pierdut viața, vineri dupa-amiaza, in urma unei avalanșe produse in zona Balea Lac. Acesta era angajat la Salvamont Sibiu. ISU și Salvamont Sibiu au fost anunțate despre producerea…

- O avalansa de mari dimensiuni s-a produs la Balea Lac, anunta, joi, Salvamont Sibiu. Doua corturi au fost ingropate in zapada, dar nu au existat victime, potrivit news.ro. ”O avalansa de mari dimensiuni a avut loc la Balea Lac, in urma ultimelor ninsori. 2 turisti au avut corturile ingropate de zapada”,…

- Salvatorii montani din Romania anunta ca, in aceasta perioada, este risc insemnat de producere a unor avalanse in Masivul Bucegi si in Muntii Fagaras, in unele zone fiind montate panouri de avertizare asupra pericolului, scrie hotnews.ro. Conform salvatorilor montani, in aceasta perioada riscul de producere…

- Meteorologii avertizeaza ca este risc insemnat, de gradul trei pe o scara de la unu la cinci, de producere de avalanse la peste 1.800 de metri altitudine in masivele Fagaraș, Rodnei, Calimani-Bistritei, Bucegi, Parang Șureanu și Țarcu Godeanu.

