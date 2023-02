Stiri pe aceeasi tema

- Apar noi detalii in cazul celor trei copii care au ars intr-o casa din Sectorul 5 al Capitalei. Femeia a recunoscut miercuri, la doar o zi dupa producerea tragediei, ca a lipsit cateva ore de acasa, fiind in vizita la rude, timp in care unul dintre copii s-ar fi jucat cu o bricheta.Conform celor relatate…

- Prezentatoarea TVR Dorina Florea spune ca a fost atacata de o haita de caini pe un bulevard din Sectorul 6 al Capitalei și acuza autoritațile ca au refuzat sa intervina, pasand responsabilitatea. Ea spune ca la 112, unde a sunat inițial, i s-a transmis ca nu poate fi ajutata daca nu a fo ...

- O femeie de 74 de ani care se ratacise in zona Razoare din Sectorul 6 al Capitalei, intrucat are dificultati de vedere, a fost ajutata de jandarmi sa ajunga acasa. Nepotul acesteia alertase autoritatile intrucat o cauta deja. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Momente de panica, miercuri dupa-amiaza, in București dupa ce un tramvai a luat foc! Incidentul s-a produs, in jurul orei 15.00, intr-o stație din Sectorul 4 al Capitalei, in zona „Orașelul Copiilor”. In momentul cand tramvaiul a fost cuprins de flacari, in acesta se aflau 5 oameni, care au scapat nevatamați,…

- ”La inceputul lunii noiembrie, la nivel national, sunt in derulare proiecte imobiliare de anvergura incepute in prima parte sau la jumatatea anului, care valoreaza in total peste 4 miliarde euro”, potrivit datelor publice analizate de specialistii ONV LAW, care arata ca acestea se afla in diverse stadii,…