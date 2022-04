Stiri pe aceeasi tema

- Eurodeputatul Victor Negrescu a prezentat vicepreședintelui executiv al Comisiei Europene, Margrethe Vestager, responsabil de politicile digitale, situația proiectelor de digitalizare din Romania și dificultațile intampinate in a asigura accesul echitabil la noile tehnologii peste tot in Europa. …

- Centrul de la Romexpo este plin de mormane de haine, jucarii, alimente și medicamente. Voluntarii de aici nu mai fac fața numarului mare de donații. O doamna vine zilnic aici chiar de la inceputul razboiului. Iși imparte timpul intre familie, serviciu și voluntariat.Voluntar: Am venit aproape la inceput,…

- Primarul general, Nicusor Dan, a vizitat vineri seara centrul pentru refugiati de la Romexpo, explicand ca este vorba despre o solutie de rezerva, astfel ca va fi utilizat doar in cazul in care vor fi ocupate toate celelalte 4.300 de locuri din Capitala. “Este un centru de rezerva, de backup. In momentul…

- Mulți dintre refugiații ucraineni care au ramas se afla in capitala București, care are adaposturi. Orașul planuiește sa deschida cel mai mare spațiu la Romexpo pentru a gazdui afluxul, a anunțat guvernul. Poate gazdui pana la 2.000 de refugiați.Romania incearca, de asemenea, sa dezvolte mai multe opțiuni…

- 17 premii au fost acordate companiilor prezente la bursa, intermediarilor, administratorilor de fonduri și de pensii, pentru performanțele pe care le-au inregistrat pe parcursul anului bursier 2021. Piața de capital din Romania a consemnat in 2021 unul dintre cei mai buni ani din istorie și a inregistrat…

- Certificatele digitale de vaccinare raman VALABILE in Romania, dupa termenul de 9 luni de la doza a doua de vaccin Persoanele care au facut doza a doua de vaccin in urma cu mai mult de 9 luni trebuie sa isi faca si boosterul. De marți, 1 februarie, certificatul digital nu mai este recunoscut in strainatate,…

- Expozitia „Printre semne", semnata de catre tanarul Andrei Pennazio, elev la Colegiul de Arta „Octav Bancila", a fost vernisata astazi de la ora 17, la Galeria „Labirint" de la Casa de Cultura „Mihai Ursachi" din Copou. Lucrarile semnate de tanarul de 16 ani vor fi expuse pe simezele Galeriilor de arta…

- Un raport al McKinsey a identificat patru factori care pot genera performanțe divergente – zona geografica, dimensiunea bancilor, concentrarea pe un anumit segment de business și modelul de afaceri. Factorul legat de marime pare sa fie extrem de relevant în România, arata raportul.…