Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe anunta noi conditii de intrare in Malta, inclusiv pentru romani, in contextul pandemiei de coronavirus. ”Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca autoritatile malteze au revizuit conditiile de intrare in Republica Malta, in contextul pandemiei de COVID-19. Potrivit informatiilor…

- Certificatul digital european COVID-19 a intrat oficial in vigoare de la 1 iulie cu obiectivul de a relansa vara aceasta calatoriile in interiorul Uniunii Europene. Certificatul digital COVID este necesar in acest moment persoanelor care calatoresc in cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, precum…

- 3.634 programari au fost facute de ieri pana azi pe platforma de vaccinare pentru pentru copiii din categoria 12-15 ani. Primul centru de vaccinare pentru copii cu varste intre 12-15 ani a fost deschis miercuri in parcul Lumea Copiilor din sectorul 4 al Capitalei. Formular de exprimare a acordului informat…

- CHIȘINAU, 30 mai - Sputnik. Din 2 iunie, cetațenii Republicii Moldova care sunt vaccinați cu ambele doze pot calatori liber in Ungaria. Anuntul a fost facut de ministrul de externe maghiar, Peter Szjjiarto, pe Facebook. Decizia a fost anunțata dupa ce sambata au fost incheiate discuțiile…

- Agenția Europeana a Medicamentului (EMA) a anunțat vineri ca examineaza rapoarte despre o tulburare rara de degenerare a nervilor la persoanele care au fost imunizate cu vaccinul AstraZeneca și a solicitat companiei mai multe date despre aceste cazuri, informeaza Hotnews care citeaza Reuters. Autoritatea…

- Noi transe de vaccin anti-COVID-19 sosesc in Romania România va primi astazi cea mai mare transa de pâna acum de vaccin produs de Pfizer-BioNTech pâna acum, peste 725.000 de doze. Acesta este cel mai folosit ser anti-COVID la noi în tara si preferatul populatiei. Pâna…

- Coordonatorul CNCAV a reiterat, la un post TV, faptul ca acest vaccin va fi folosit, cel mai probabil, in centrele de vaccinare tip drive through, centrele mobile și ar putea fi alocat și catre medicii de familie. Medicul militar susține ca autoritațile romane așteapta anunțul companiei Johnson&Johnson…

- Andrei Baciu, secretar de stat in Ministerul Sanatații și vicepreședintele Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea, a anunțat astazi ca aproape 6 milioane de doze de vaccin impotriva COVID-19 vor fi livrate in Romania in luna mai. Cele mai multe vor fi vaccinuri produse…