Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe condamna desfasurarea alegerilor ruse pe teritorii ale Ucrainei ocupate temporar si anexate ilegal. Totodata, MAE condamna deschiderea sectiilor de votare pentru alegerile ruse in regiunea transnistreana a Republicii Moldova si in regiunile Abhazia si Osetia de Sud ale…

- In textul discursului, Diana Șoșoaca susține ca ar merge și la Moscova pentru a salva Romania. Asta dupa ce a facut acuze dure la adresa președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, dar și a secretarului general adjunct la NATO Mircea Geoana."In calitate de Senator și Președinte al Partidului S.O.S.…

- Razboi in Ucraina. O drona cu 50 de kilograme de substanta exploziva a fost doborata de ucraineni deasupra spatiului aerian al Republicii Moldova, la aproximativ 30 de kilometri de tara noastra. Intreg perimetrul a fost securizat, iar autoritatile de peste Prut au dat asigurari ca nu exista riscuri…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, in plenul Parlamentului European, ca Romania trebuie sa fie alaturi de Ucraina și de poporul sau, el aratind ca are aceasta convingere in pofida anumitor voci care invoca o „oboseala a solidaritații" europene și ca Romania ramine angajata in acest efort…

- Serviciul de Securitate Nationala din Georgia a anuntat luni ca a confiscat un transport clandestin de explozibili care provenea din portul ucrainean Odesa si avea destinatia orasul rus Voronej, informeaza Reuters, preluata de Agerpres.

- Fostul viceministru de Externe Valeriu Ostalep sugereaza ca autoritațile moldovenești nu doresc sa dea un raspuns parții ruse in ceea ce privește organizarea procesului de votare la alegerile prezidențiale din Rusia pentru cetațenii ruși care locuiesc pe teritoriul Republicii Moldova, fiind vorba de…