MAE condamnă deschiderea secțiilor rusești de vot în Transnistria Ministerul Afacerilor Externe al Romaniei și-a exprimat ferm dezacordul fața de activitatea secțiilor de vot din regiunea transnistreana, in contextul alegerilor prezidențiale ruse, desfașurate in perioada 15-17 martie. Decizia privind deschiderea secțiilor a fost luata fara acceptul autoritaților de la Chișinau, starnind reacții negative la nivel internațional. Poziția Romaniei Ambasadorul Romaniei la Chișinau, Cristian-Leon Țurcanu, a publicat un mesaj care reflecta poziția oficiala a țarii noastre. Acesta a evidențiat angajamentul Romaniei de a susține suveranitatea și integritatea teritoriala… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

