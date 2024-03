Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a explicat ca delegația rusa poate participa la cea de-a 34-a conferința regionala a Organizației pentru Alimentație și Agricultura a Națiunilor Unite (FAO), care va avea loc in perioada 14-17 mai 2024, la Chișinau, fie la nivel de ambasada, fie online,…

- Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a emis o declarație cu privire la alegerile prezidențiale din Federația Rusa pe teritoriile temporar ocupate ale Ucrainei. Potrivit documentului, Republica Moldova condamna cu fermitate desfașurarea nelegitima a așa-ziselor alegeri prezidențiale rusești…

- Ministerul Afacerilor Externe al Romaniei și-a exprimat ferm dezacordul fața de activitatea secțiilor de vot din regiunea transnistreana, in contextul alegerilor prezidențiale ruse, desfașurate in perioada 15-17 martie. Decizia privind deschiderea secțiilor a fost luata fara acceptul autoritaților de…

- Statele Unite nu au vazut niciun semn care sa indice ca Rusia se pregateste sa foloseasca o arma nucleara in Ucraina, a dat asigurari miercuri Casa Alba, in reactie la afirmatiile facute de Vladimir Putin.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat pentru agenția Associated Press ca alianța militara nu are planuri de a trimite trupe de lupta in Ucraina. Declarația a fost facuta in contextul in care unele țari occidentale ar fi examinat posibilitatea trimiterii de trupe in țara devastata…

- Ministerul Afacerilor Externe vine cu clarificari, dupa ce de cateva zile, pe rețele circula o postare in care apar doua mașini de lux, ce ar fi atribuite misiunii diplomatice a Republicii Moldova in Israel. „Automobilele aparțin celor doi consuli onorifici ai R. Moldova in Israel, care sunt oameni…

- Regiunea pro-rusa Transnistria a acuzat vineri autoritatile centrale de la Chisinau ca antreneaza soldati ucraineni pentru a lansa atacuri asupra institutiilor si liderilor din regiunea separatista. Guvernul pro-european al Republicii Moldova, care denunta razboiul Rusiei in Ucraina, a negat imediat…

- Loviturile masive rusesti care au vizat Ucraina vineri si au facut cel putin 30 de morti si peste 160 de raniti sunt "agresiuni ingrozitoare", a deplans secretarul general adjunct al ONU Mohamed Khiari, noteaza AFP, citat de Agerpres."Secretarul general condamna fara echivoc, in termenii cei mai…