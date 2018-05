Stiri pe aceeasi tema

- Compania de telecomunicatii T-Mobile a fost de acord sa-si achizitioneze rivalul in telecomunicatii - Sprint, intr-o tranzactie de 26 de miliarde de dolari, urmand ca in urmatorii trei ani noua firma sa investeasca 40 de miliarde de dolari pentru construirea unei retele 5G, relateaza BBC.…

- "Am stabilit data de 9 mai cand fostul presedinte se va prezenta pentru a depune marturie", a declarat Temba Mliswa, presedintele Comisiei parlamentare pentru minerit si energie, citat de ziarul de stat Herald."Comisia s-a reunit joi si a decis sa il invite pe fostul presedinte Mugabe pentru…

- Presedintele american Donald Trump a transmis miercuri, prin intermediul contului de Twitter, ca nu este vorba despre un razboi comercial cu China, avand in vedere ca deficitul comercial al Statelor Unite a ajuns la 500 de miliarde de dolari anual. "Nu suntem intr-un razboi comercial cu…

- Presedintele SUA Donald Trump a pornit al doilea atac intr-o singura saptamana la adresa Amazon, cel mai mare retailer online din lume, cu privire la faptul ca acesta beneficiaza de tarife mult prea mici pentru serviciile Postei Americane, si ca un plateste suficiente taxe, scrie agentia Reuters,…

- Liderul de la Casa Alba, Donald Trump, a lansat recent pe Twitter un atac la adresa Amazon, spunand ca gigantul retailer „plateste foarte putine sau chiar deloc” taxe locale sau statale, relateaza BBC. „Mi-am exprimat preocuparile privind Amazon cu mult inainte de alegeri. Spre deosebire de alti retaileri,…

- In contextul unui declin generalizat al pietei, actiunile Facebook au incheiat tranzactiile de vineri in declin cu 3,3-, la 159,39 dolari pe unitate. Scaderea din aceasta saptamana a titlurilor Facebook scoate in evidenta gravitatea scandalului din jurul firmei Cambridge. Congresmenii au cerut audierea…

- Boeing va construi viitoarea Casa Alba zburatoare. Administrația Trump a ajuns la un acord cu Boeing pentru doua avioane noi Air Force One prezidentiale, intr-un contract de 3,9 miliarde de dolari, a anuntat compania printr-un mesaj pe Twitter, acord confirmat si de Casa Alba.