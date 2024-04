”Avem si doua proiecte majore in domeniul sportului prin care onoram doi mari sportivi ai tarii si as dori sa ii multumesc lui Gica Popescu, cu care m-am sfatuit in aceasta privinta. Primul este stadionul ce poarta numele marelui nostru fotbalist „Gheorghe Hagi”, la Constanta. Este un proiect de aproape 100 de milioane de euro, cu 18.000 de locuri”, a anuntat premierul Ciolacu. Premierul a precizat ca al doilea este stadionul numit ”Nicolae Dobrin”, in cinstea acestui fotbalist roman de exceptie. ”Stadionul din Pitest va costa circa 75 de milioane de euro si va avea 15.200 de locuri”, a mai spus…