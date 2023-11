Maladia Parkinson: Implantul care a putea ajuta pacienții să meargă normal Aproximativ 80% dintre pacienții cu maladia Parkinson in stadiu avansat au tulburari de mers. Cercetatorii au conceput un implant care ar putea rezolva aceasta problema. Trei cercetatori francofoni – francezi și elvețieni – au publicat rezultatele acestui experiment in revista Nature Medicine. Ei susțin ca au gasit o metoda care permite rezolvarea tulburarilor de deplasare in cazul pacienților cu maladia Parkinson, datorita unui implant. Parkinson este o boala cunoscuta pentru tremorul vizibil care, treptat, devine frecvent. In același timp, este o boala neurodegenerativa care afecteaza anumite… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

