- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) anunta ca Guvernul a aprobat, in sedinta de luni, noi masuri in domeniul accesului la servicii medicale si in acordarea concediilor medicale. Astfel, va fi implementat un subprogram pentru persoanele cu tulburari din spectrul autist in cadrul Programului…

- Surprize neplacute pentru bacauanii care obișnuiau sa-și suplimenteze veniturile participand la „Loteria bonurilor fiscale”. Potrivit surselor oficiale, extragerile vor fi suspendate pana la incetarea starii de alerta. Inițial, s-a renunțat la organizarea extragerilor atat pe perioada starii de alerta,…

- Mai multi medici gorjeni au fost sanctionati trecut de catre Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate (CJAS) Gorj pentru diferite nereguli constatate. Cele mai multe sanctiuni au fost aplicate pentru raportarea eronata a unor servicii medicale, dupa c...

- Casa Județeana de Asigurari de Sanatate (CJAS) Bacau a transferat spre spitale, transportatorii sanitari și centrul de dializa Onești o noua tranșa de bani reprezentand stimulentele de risc, in valoare de 2.500 de lei/persoana, aferente lunii mai. Acești bani se acorda prin Ordonanța 43/2020, care prevede…

- Gest impresionant facut de aviatorii Bazei 95 Aeriana din Bacau care, la primele ore ale zilei de sambata, pilotand elicoptere de tip IAR-330 SOCAT, au adus o ploaie de flori peste cadrele medicale ale Spitalului Județean. S-a dorit a fi un umil omagiu adus tuturor angajaților din Sanatate, care de…

- Aeronave ale Fortelor Aeriene Romane au lansat, joi, flori deasupra Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Suceava, la implinirea unui secol de existenta a primei unitati de aviatie din regiunea Moldovei. “Centenarul Aviatiunii din Moldova” a fost marcat prin survolarea mai multor localitati din regiunea…