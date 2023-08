Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult de jumatate dintre proprietarii de intreprinderi mici din Statele Unite cred ca economia se afla deja intr-o recesiune, perceptia lor marcand o scadere usoara intre iulie si aprilie, in ciuda faptului ca majoritatea firmelor raporteaza ca propria lor stare financiara este buna, arata un sondaj…

- CAMBRIDGE - Economia globala din acest an este plina de surprize uluitoare. Creșterea PIB-ului Japoniei o depașește in prezent pe cea a Chinei, iar vanzarile cu amanuntul din iulie in Statele Unite au fost dublu fața de prognoza consensuala, in ciuda fapt

- Economistii Rezervei Federale a SUA (Fed) "nu mai anticipeaza o recesiune" la sfarsitul anului in Statele Unite, in principal din cauza "rezilientei economiei" pana in prezent, a afirmat miercuri presedintele institutiei, Jerome Powell, intr-o conferinta de presa, noteaza AFP."Echipa vede o incetinire…

- Statele Unite ar trebui sa se pregateasca pentru o recesiune de tipul „broaștei fierte” in contextul inaspririi politicilor de dobanda monetara din cauza inflației ridicate, masuri care ar putea declanșa o noua recesiune la nivel mondial, avertizeaza JPMorgan Chase intr-un nou raport citat de Markets…

- Economia americana se va contracta la finele anului in curs, spun economiștii Deutsche Bank, care anunța ca inclusiv 2024 va fi un an cu recesiune pentru Statele Unite.Specialiștii bancii germane au o viziune puternic contrastanta cu optimismul din SUA, unde unii economiști vorbesc triumfalist…

- BCE a majorat pentru a opta oara consecutiv rata dobanzii cheie – cea pe care bancile o platesc pentru a plasa numerar in siguranta la banca centrala – cu 25 de puncte procentuale, pana la 3,5%, cel mai ridicat nivel din 2001 incoace. Banca centrala a celor 20 de tari care au adoptat moneda euro spune…

- Indicele preturilor de consum, care masoara schimbarile preturilor pentru o multitudine de bunuri si servicii, a crescut cu doar 0,1% fata de luna precedenta, coborand ritmul anual la 4%, de la 4,9% in aprilie. Cresterea anuala este cea mai mica din martie 2021, cand inflatia tocmai incepea sa accelereze…

- S&P Global a anuntat marti ca Indicele PMI compozit al productiei din SUA, care urmareste sectoarele de productie si servicii, a crescut luna aceasta la o valoare de 54,5. Acesta este cel mai inalt nivel din aprilie 2022 si a urmat unei citiri finale de 53,4 in aprilie. Este pentru a patra luna consecutiva…