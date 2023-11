In Republica Moldova au loc duminica alegeri locale, un scrutin ce iese din tiparele obisnuite pentru ca vine intr-un moment tensionat de razboiul de la granita cu Ucraina si de amestecul Rusiei pe care il acuza guvernul proeuropean al presedintei Maia Sandu, in conditiile in care tara se pregateste sa afle in curand daca Uniunea Europeana o considera apta sa deschida negocierile de aderare dupa numai un an si jumatate de la primirea statutului de candidat. Presedinta Maia Sandu a indemnat la o prezenta mare la vot pentru a sustine campania pro-europeana. „Datorita votului dumneavoastra, Moldova…