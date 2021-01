Mai puțin de jumătate dintre profesorii din învățământul preuniversitar doresc să fie vaccinați Mai puțin de jumatate dintre profesorii din invațamantul preuniversitar doresc sa fie vaccinați, anunța ministrul Sorin Cimpeanu, intr-un interviu la Antena3. Acesta a explicat ca procentul celor care vor sa fie vaccinați in invațamantul preuniversitar este de aproape 50%, in timp ce in sistemul universitar a trecut de 60%. “Așa cum am spus, am adresat o intrebare cu privire la disponibilitatea de vaccinare cu raspuns final pe data de 15 ianuarie dupa-amiaza. Inainte sa vin la dumneavoastra la emisiune am urmarit situația curenta. Aproape 50% din personalul din invațamantul preuniversitar dorește… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei Nationale, Sorin Cimpeanu, anunta ca cele mai recente raportari arata faptul ca sute de mii de elevi nu au avut acces la scoala online, fie pentru ca nu au mijloace informatice, fie din cauza ca nu au conexiune la internet. El anunta ca profesorii vor primi bani pentru a participa…

- Ministrul Educatiei Nationale, Sorin Cimpeanu, afirma ca sistemul de educatie din Romania are probleme in ceea ce priveste performanta, dar mai importate sunt problemele legate de lipsa unui acces echitabil la educatie, in acest context spunand ca problemele din ultima perioada trebuie evaluate din…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a precizat ca in ședința de Guvern de miercuri se va discuta o Ordinanța de Urgența prin care invațamantul online se prelungește pana pe 8 februarie: „Vom avea o ordonanța de urgența prin care putem sa continuam invațamantul online. Așa cum am inceput semestrul intai,…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat marți, la Antena 3, ca in creșele din Romania sunt inscriși doar 4% din copii, fața de o rata care atinge și 70% in alte state. „Ar trebui sa aiba prioritate gradinitele si invatamantul primar. E segmentul care se preteaza cel mai putin la invatamantul…

- Profesorii vor fi vaccinați gratuit în a doua parte a etapei, înainte de personalul bisericii. Vaccinarea gratuita a cadrelor didactice este prevazuta în Strategia de vaccinare împotriva COVID-19, potrivit documentului publicat de Guvern.…

- Procentul copiilor și tinerilor cu Sars-CoV-2 in total cazuri scade pentru prima data in ultimele 8 saptamani, potrivit datelor Ministerului Sanatații analizate de Edupedu.ro . Este vorba despre reducerea pana la 6,43%, cu 0,1 puncte procentuale, scadere inregistrata in ultima saptamana. Procentul cazurilor…

- Fundatia Globalworth doneaza organizatiei Narada 30.000 de euro pentru prima platforma online care centralizeaza in timp real nevoile profesorilor si elevilor din Romania, generate de digitalizarea fortata a educatiei in contextul pandemiei. Potrivit celor mai recente date oferite de Edu.ro, peste 7.1000…

- Cel puțin pana la primavara sau pana la vara anului viitor nu vom scapa de virusul SARS-CoV-2 și va trebui sa invațam sa traim cu el, a spus, duminica seara, secretarul de stat, Raed Arafat. „Din punctul de vedere al modului in care va evolua virusul, eu cred ca cel puțin pana la primavara sau vara…