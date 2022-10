Stiri pe aceeasi tema

- Despre o Inteligența Artificiala (IA) care sa anihileze omenirea se discuta de decenii, s-au scris romane SF și s-au facut numeroase filme, iar savanți de renume s-au intrebat despre capacitatea noastra de a o stapani. Raspunsul? Aproape sigur, NU.

- Donald Trump si-a exprimat joi „sprijinul cel mai complet” pentru campania de realegere a presedintelui brazilian Jair Bolsonaro, „un tip formidabil”, potrivit cuvintelor fostului presedinte american, informeaza AFP.

- In urma cu cateva zile a avut loc un eveniment destul de important pentru Rita Ora. Artista s-a casatorit in mare secret cu alesul inimii sale, Taika Waititi. Partenerul de viața este cunoscut in lumea cinematografelor, dar mai ales pentru filmele "Ragnarok" și "Love and Thunder".

- Bucurie mare pentru Iuliana Beregoi. Dupa ce și-a cumparat o mașina de zeci de mii de euro, cantareața momentului și-a vazut visul cu ochii. Artista a obținut ieri permisul de conducere, iar imediat s-a urcat la volanul bolidului sau de lux.

- Rita Ora s-a casatorit cu Taika Waititi, la mai puțin de doua luni dupa ce regizorul hollywoodian i-a cerut mana.Cantareața piesei "Hot Right Now" a spus „Da!" in cadrul unei ceremonii intime la Londra, iar de acum inainte va purta numele Waititi-Ora. Apoi, in loc sa mearga intr-o luna de miere luxoasa…

- Aceasta metoda foarte la moda in acest moment pe rețelele de socializare consta in aplicarea corectorului, a fardului de obraz și conturarea unul sub altul. Rezultatul este natural și creeaza un joc de umbre care ridica fața. Pe rețelele de socializare apar multe tehnici in jurul machiajului și sunt…