Mai multe clădiri din Capitală au ars într-un puternic incendiu. Focul a pornit de la o casă bătrânească UPDATE 21.50: O casa batraneasca a luat foc, joi seara, 7 octombrie, in cartierul Vitan din București. Incendiul s-a extins la imobilul alaturat, pe care a mistuit-o, dar a afectat și alte doua cladiri alaturate. Din primele informații, incendiul a pornit la o casa in straada Detașamentului și s-a extins la acoperișul unei alte locuințe invecinate, suprafața afectata fiind de 200-300 metri patrați. In apropiere este și un service auto, la care exista pericol de extindere. Șase autospeciale de stingere ale pompierilor au reușit sa localizeze incendiul. Mai multe linii de autobuz au fost deviate.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

