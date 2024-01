Stiri pe aceeasi tema

- Cutremurul puternic care a lovit luni Japonia a determinat autoritațile sa avertizeze populația sa evacueze unele zone de pe coasta de vest. Mii de locuințe au ramas fara curent electric, iar zborurile și serviciile feroviare din regiune au fost afectate

- Este alerta de tsunami in Japonia dupa ce 30 de cutremure, dintre care cel mai mare cu magnitudinea de 7,6, au lovit in decurs de trei ore zonele de coasta, luni dimineața. 36.000 de locuințe au ramas fara curent electric. Oamenii din zonele afectate au primit ordin de evacuare. Rusia a emis alerte…

- O serie de cutremure puternice a lovit luni centrul Japoniei, determinand autoritatile sa emita o alerta de tsunami pentru coasta de vest si sa ordone populatiei din zona afectata sa se refugieze in zone mai inalte. Mii de case sunt fara curent electric, sunt perturbate zborurile si serviciile feroviare…

- Japonia este sub alerta de tsunami, dupa ce 20 de cutremure cu magnitudinea 4 sau mai puternice au avut loc in largul coastelor prefecturii Ishikawa si a prefecturii vecine Niigata, intre orele 16.06 si 17.29, ora locala, cel mai puternic dintre cutremure avand magnitudinea de moment 7,5 si producandu-se…

- Echipa naționala de handbal feminin a Romaniei s-a inclinat in faza Danemarcei, scor 23-39, insa avea deja in buzunar biletele pentru faza grupelor principale. Aici, insa, elevele lui Florentin Pera vor intra cu numai doua puncte, deoarece se preia punctajul obținut in fața adversarelor care, la randul…

- Seismul cu magnitudinea 6,7 a avut loc, vineri, in larg, in sudul Filipinelor, potrivit informțiilor furnizate de Institutului american de geofizica USGS. In urma cutremurului nu a fost emisa o alerta de tsunami, relateaza AFP, citat de News.ro.Seismul a avut loc in largul provinciei Sarangani, situata…

- Vreme instabila, cu ploi puternice, dar și temperaturi neobișnuit de ridicate pentru data din calendar, anunța meteorologii. In vestul, nordul și centrul țarii vor fi averse abundente. Spre seara și in timpul nopții, acestea se vor extinde și in sudul țarii.

- Un cutremur puternic, urmat de patru replici majore, a zguduit sambata vestul Afganistanului, soldandu-se cu moartea a circa 2000 de oameni si alte mii de victime, potrivit celui mai nou bilant al serviciilor de salvare. ACTUALIZARE: Aproximativ 2.000 de oameni au murit dupa un cutremur puternic care…