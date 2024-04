Mireasma florilor de sakura: turiștii și localnicii admiră în Tokyo copacii de cireș Turiștii și localnicii au navalit in cele mai aglomerate locuri, unde admira copacii de cireș infloriți in Tokyo, Japonia. Aceștia se bucura de toata frumusețea care a pus stapinire pe capitala japoneza mai tirziu decit de obicei in acest an, din cauza vremii reci. {{731804}}Ramurile copacilor pline de flori roz și albe – cunoscute sub numele de sakura in japoneza – s-au revarsat peste canal Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

