Mai mult de un sfert dintre români pleacă în acest an în vacanță și doar 17% apelează la o agenţie de voiaj Peste un sfert dintre romani (26,6%) nu vor pleca in vacanta in acest an, iar dintre cei care totusi planuiesc un sejur 38,5% vor aloca un buget de maximum 3.000 de lei/familie, arata rezultatele unui sondaj realizat de CEC Bank, in parteneriat cu FinZoom.ro. Conform cercetarii, 37,5% dintre respondenti afirma ca si-au redus bugetul pentru concedii in acest an, in timp ce 27% declara ca sumele sunt similare cu anul trecut, iar doar 20% au in vara aceasta mai multi bani dedicati vacantelor. In acelasi timp, circa 38,5% din totalul celor vor sa mearga in concediu au buget de sub 3.000 lei pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 37% dintre romani și-au redus bugetele pentru vacanța anul acesta, in timp ce mai mult de un sfert nu vor pleca deloc in concediu și nu au alocat nici un ban in acest sens, rezulta dintr-un sondaj realizat de CEC Bank in parteneriat cu comparatorul bancar FinZoom.ro. In ceea ce privește sumele…

- ”Peste 37% dintre romani si-au redus bugetele pentru vacanta anul acesta, in timp ce mai mult de un sfert nu vor pleca deloc in concediu si nu au alocat nici un ban in acest sens”, rezulta dintr-un sondaj realizat de CEC Bank in parteneriat cu comparatorul bancar FinZoom.ro. In ceea ce priveste sumele…

- Unul din patru romani "nu au in plan sa plece in vacanta in acest an" Foto: pixabay.com. Mai mult de un sfert dintre români (26,6%) nu vor pleca în vacanta în acest an, iar dintre cei care totusi planuiesc un sejur 38,5% vor aloca un buget de maximum 3.000 de lei/familie, arata…

- Romanii pleaca in vacanțe in ciuda scumpirilor. Anul 2022 a adus un val de scumpiri in toate industriile, iar romanii resimt acest lucru pe toate planurile, inclusiv in ceea ce privește vacanțele și calatoriile. Cu toate acestea, romanii din mediul urban nu renunța la concedii, ci cauta sa iși ajusteze…

- Circa 3.000 de caini din Romania și strainatate au participat in weekend la Arad la mai multe concursuri de frumusețe. Mai precis, au fost șase expoziții chinologice, dintre care trei internaționale, care au avut loc pe Arena Chinoligica „Gheorghe Schill”. Concurența pentru titlurile puse la bataie…

- ”Restrictiile nu ii mai impiedica pe romani sa isi faca planuri de concediu anul acesta, dar cei mai multi au buget limitat de vacanta. In contextul inflatiei si a cresterii generale a costurilor de trai, 31% dintre romani scot din buzunar la fel de mult ca anul trecut pentru vacanta din aceasta vara,…

- Trei sferturi dintre romani (76%) sunt ingrijorați de o eventuala criza economica care le-ar putea influența situația financiara, reiese din rezultatele celei mai noi ediții a Barometrului UNSAR – IRES privind Percepția riscului și cultura asigurarilor din Romania (2022). Inflația galopanta reprezinta…

- Incepand 1 mai, masurile restrictive la intrare in Bulgaria au fost eliminate, iar certificatul digital Covid nu mai solicitat la intrarea pe teritoriul țarii. Aceeași regula este valabila și in Romania, unde moldovenii pot calatori fara a prezenta un test la Covid sau dovada vaccinarii. Datele se conțin…