Mai avem şanse să participăm la Eurovision 2024? Ce trebuie să facă TVR! Mai avem sanse sa participam la Eurovision 2024? Ce trebuie sa faca TVR! Uniunea Europeana de Radio-Televiziune a facut publica lista celor 37 de țari care vor participa la ediția din 2024 a concursului Eurovision. Romania nu se afla insa printre ele. Motivul este acela ca TVR nu a platit inca taxa de participare. Postul public de televiziune a obținut o amanare din partea EBU. Astfel, exista inca șanse pentru țara noastra. Romania mai are o șansa de a se inscrie, deși momentan nu se regasește pe lista. „Deși Romania nu este in prezent confirmata sa concureze anul viitor, discuțiile continua cu… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

