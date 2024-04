Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitații de Șanse a lansat camoanua „Fara bariere – TOT adevarul despre droguri". Campania iși propune sa aduca in fața tinerilor foști consumatori și specialiști din domeniu, cu care sa aiba o discuție deschisa, fara inhibiții. Targu Mureșul este cel de-al 20-lea…

- Caravana „Fara bariere – TOT adevarul despre droguri” a ajuns in Targoviște, Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitații de Șanse a invitat elevi, studenți, parinți, cadre didactice și autoritați publice sa participe la caravana ce are drept obiectiv principal informarea cu privire la riscurile…

- Caravana „Generație fara bariere – Suntem altfel” – a ajuns in Targoviște in a 11-a ei zi. Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitații de Șanse a invitat elevi, studenți, parinți, cadre didactice și autoritați publice din orașele țarii sa participe la caravana ce are drept obiectiv principal informarea…

- Caravana „Fara bariere – TOT adevarul despre droguri” a ajuns in Bacau, in cadrul proiectului Ministerului Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse, iar Sala Teatrului de Vara a fost neincapatoare in fața valului de elevi și studenți, alaturi de parinți și profesori, dornici sa afle mai multe despre…

- Sindicalistii din Sport si Tineret, salariatii unitatilor subordonate Agentiei Nationale pentru Sport si Ministerului Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse: cluburi sportive, Directii judetene pentru Sport si Tineret, Case de Cultura ale Studentilor si Complexuri Sportive Nationale, au inceput,…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, vineri, la inceputul sedintei de guvern, continuarea reorganizarii administratiei centrale cu inca doua ministere - Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii si Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, potrivit AGERPRES.

- Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse a anunțat ca organizeaza un nou program de tabere studentesti. Programul, desfașurat de data aceasta iarna, va include tabere care vor fi in doua serii a cate 5 nopti, in perioada 10-23 februarie, transmite ministerul intr-o postare pe o rețea…