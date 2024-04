Stiri pe aceeasi tema

- Președinta OFSD Suceava, Larisa Blanari, s-a aflat astazi alaturi de ministrul tineretului, Natalia Intotero, la Casa de Cultura din Suceava unde in prezența a 800 de tineri in principal elevi de liceu a debutat campania Fara bariere – TOT adevarul despre droguri”. ”Ma bucur ca municipiul Suceava a…

- Sindicaliștii din Sport și Tineret, salariații unitaților subordonate Agenției Naționale pentru Sport și Ministerului Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse: Cluburi sportive, Direcții județene pentru Sport și Tineret, Case de Cultura ale Studenților, Federații Sportive Naționale și ...

- Romania este printre primele țari care a trimis Comisiei Europene Raportul bienal pentru implementarea Garanției pentru Copii! Autoritatea Naționala pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopției (ANPDCA), aflata in subordinea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse, este responsabila…

- Ministerul Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse a anuntat, joi, ca dupa 21 de ani de la inființarea retelei nationale de asistenta maternala vor fi reevaluate condițiile pentru obținerea certificatului de asistent maternal. O noua hotarare de guvern stabilește varsta maxima a asistentului…

- Noua organigrama va avea 173 de posturi fața de 230 de posturi in prezent. Personalul MFTES este format din demnitari, funcționari publici și personal contractual. Astfel, dintr-un total de 230 de posturi, exclusiv demnitarii și numarul de posturi aferente cabinetelor acestora vor fi pastrate un numar…

- Romania avea, in 30 iunie 2023, 40.066 de orfani, potrivit datelor Ministerului Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse. In Brașov sunt eligibili pentru adopție 44 de copii, conform informațiilor de la Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Brașov. In evidența Biroului Adopții…

- Pentru 2024, potrivit unui anunt al Ministerului Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse MFTES , nu mai sunt alocate fonduri care sa permita acordarea de vouchere destinate procedurilor de fertilizare. In schimb, in acest an, se deconteaza procedurile contractate in 2023.In acest an, cel putin…